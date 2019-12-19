Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi açılış törenine katıldı
Haberler » Politika » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi açılış törenine katıldı - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi açılış törenine katıldı.

19.12.2019 08:53 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı , 'da düzenlenen Zirvesi açılış törenine katıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da Kuala Lumpur Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilen Kuala Lumpur Zirvesi açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, tören öncesinde lider ve eşleriyle aile fotoğrafı çekimine katıldı. - KUALA LUMPUR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler