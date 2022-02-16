Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz...

AA, Merve Yıldızalp - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız."

AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Doğalgaz, Güncel, Haberler

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