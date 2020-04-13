Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kredi Garanti Fonu destekli işe devam finansmanı için yapılan başvurular 66...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
13.04.2020 19:30 | Son Güncelleme: 13.04.2020 19:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kredi Garanti Fonu destekli işe devam finansmanı için yapılan başvurular 66 bini aştı."
Kaynak: AA