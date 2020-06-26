Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan aile ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyunları telef olan Ali Rıza Çelikel ile görüşmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Dursunbey'de koyunları telef olan Ali Rıza Çelikel adlı vatandaşa 16 adet koyun gönderdi ve aile ile telefonda görüştü.
26.06.2020 19:13 | Son Güncelleme: 26.06.2020 20:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyunları telef olan Ali Rıza Çelikel ile görüşmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Dursunbey'de koyunları telef olan Ali Rıza Çelikel adlı vatandaşa 16 adet koyun gönderdi ve aile ile telefonda görüştü.
Kaynak: AA