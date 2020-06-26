Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan aile ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyunları telef olan Ali Rıza Çelikel ile görüşmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Dursunbey'de koyunları telef olan Ali Rıza Çelikel adlı vatandaşa 16 adet koyun gönderdi ve aile ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyunları telef olan Ali Rıza Çelikel ile görüşmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Dursunbey'de koyunları telef olan Ali Rıza Çelikel adlı vatandaşa 16 adet koyun gönderdi ve aile ile telefonda görüştü. Kaynak: AA