Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 vaka sayıları) Temennimiz odur ki alınan tedbirler sayesinde inşallah 2021 yılı bir düşüş yılı olacaktır."
01.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 vaka sayıları) Temennimiz odur ki alınan tedbirler sayesinde inşallah 2021 yılı bir düşüş yılı olacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 vaka sayıları) Temennimiz odur ki alınan tedbirler sayesinde inşallah 2021 yılı bir düşüş yılı olacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu