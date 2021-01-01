Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 vaka sayıları) Temennimiz odur ki alınan tedbirler sayesinde inşallah 2021 yılı bir düşüş yılı olacaktır."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 vaka sayıları) Temennimiz odur ki alınan tedbirler sayesinde inşallah 2021 yılı bir düşüş yılı olacaktır."

01.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 vaka sayıları) Temennimiz odur ki alınan tedbirler sayesinde inşallah 2021 yılı bir düşüş yılı olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 vaka sayıları) Temennimiz odur ki alınan tedbirler sayesinde inşallah 2021 yılı bir düşüş yılı olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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