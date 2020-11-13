Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Üretilen aşı, tüm insanlığın ortak malı olmalı, şirketlerin kar hırsına kurban edilmemelidir"
13.11.2020 17:50 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TEKİRDAĞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsmail Fehmi Cumalıoğlu Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TEKİRDAĞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsmail Fehmi Cumalıoğlu Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez