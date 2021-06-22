Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır.