Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Türkiye salgını en az hasarla atlatan ülkelerden biri olacaktır" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. (5) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Ülkemiz, milyon kişi başına düşen vaka sayısında 73'üncü, milyon kişi başına düşen ölüm oranında 57'nci sıradadır." Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Bu dönem sona erdiğinde, Türkiye dünyada salgını en az hasarla atlatan ülkelerden biri olacaktır." Kaynak: AA