Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu

AA, Sefa Mutlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Sefa Mutlu - Güncel

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