Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KOVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KOVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlayacağız."
18.03.2020 19:09 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KOVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlayacağız." - ANKARA
Kaynak: İHA