Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlayacağız."
18.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlayacağız."
Kaynak: AA