Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 salgını) Bugün Türkiye aşılama konusunda dünyada en üst sıralarda yer alıyor"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 salgını) Bugün Türkiye aşılama konusunda dünyada en üst sıralarda yer alıyor"

10.03.2021 14:02 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:12

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katıldı. (9 SON)

"Bugün Türkiye aşılama konusunda dünyada en üst sıralarda yer alıyor. Salgın tedbirlerinin yönetiminde de oldukça iyi bir noktadayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirlerimizi vaka sayısı, yoğun bakım yatak sayısı, aşılama oranı gibi kriterlere göre 4 gruba ayırarak renklendirdik. Yeni kontrollü normalleşme adımlarını da bu renklere göre kademeli olarak belirledik. Böylece durumu iyi olan illerin kazanımlarına sahip çıkmalarını, durumu kötü olan illerin de iyiye doğru gitmek için çalışmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Hiç şüphesiz ideal olmamakla birlikte, bu sistemin nispeten adil olduğunu düşünüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19 salgını) Bugün Türkiye aşılama konusunda dünyada en üst sıralarda yer alıyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19 salgını) Bugün Türkiye aşılama konusunda dünyada en üst sıralarda yer alıyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19 salgını) Bugün Türkiye aşılama konusunda dünyada en üst sıralarda yer alıyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19 salgını) Bugün Türkiye aşılama konusunda dünyada en üst sıralarda yer alıyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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