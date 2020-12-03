Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Kovid-19'la Mücadele Özel Oturumu"nda BM Genel Kurulu'na seslendi
03.12.2020 17:34 | Son Güncelleme: 03.12.2020 17:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BMGK "Kovid-19 ile Mücadele Oturumu"ndaki mesajı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Kovid-19'la Mücadele Özel Oturumu'nda video mesajla seslendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BMGK "Kovid-19 ile Mücadele Oturumu"ndaki mesajı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Kovid-19'la Mücadele Özel Oturumu'nda video mesajla seslendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz