Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Açıkladığımız destek ve paketlerin toplam ekonomik büyüklüğü milli gelirimizin yüzde 10'unu buldu."
31.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Açıkladığımız destek ve paketlerin toplam ekonomik büyüklüğü milli gelirimizin yüzde 10'unu buldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Açıkladığımız destek ve paketlerin toplam ekonomik büyüklüğü milli gelirimizin yüzde 10'unu buldu."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan