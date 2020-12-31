Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Açıkladığımız destek ve paketlerin toplam ekonomik büyüklüğü milli gelirimizin yüzde 10'unu buldu."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Açıkladığımız destek ve paketlerin toplam ekonomik büyüklüğü milli gelirimizin yüzde 10'unu buldu."

31.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Açıkladığımız destek ve paketlerin toplam ekonomik büyüklüğü milli gelirimizin yüzde 10'unu buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Açıkladığımız destek ve paketlerin toplam ekonomik büyüklüğü milli gelirimizin yüzde 10'unu buldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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