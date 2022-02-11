Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 ile ilgili) Bu süreci çok çok rahat atlattım. Tabii ki bunda aşının faydası muhakkak oldu. Ben 2 Sinovac, 3 de Biontech oldum". - İSTANBUL

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