Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 ile ilgili) Bu süreci çok çok rahat atlattım. Tabii ki bunda aşının faydası muhakkak oldu. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 ile ilgili) Bu süreci çok çok rahat atlattım. Tabii ki bunda aşının faydası muhakkak oldu.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 ile ilgili) Bu süreci çok çok rahat atlattım. Tabii ki bunda aşının faydası muhakkak oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 ile ilgili) Bu süreci çok çok rahat atlattım. Tabii ki bunda aşının faydası muhakkak oldu. Ben 2 Sinovac, 3 de Biontech oldum". - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Sinovac, Politika, Haberler

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