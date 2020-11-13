Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kovid-19 hastalığının bir süre daha bizimle olacağının farkındayız. Nitekim son haftalarda dünya genelinde vaka, hasta ve...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kovid-19 hastalığının bir süre daha bizimle olacağının farkındayız. Nitekim son haftalarda dünya genelinde vaka, hasta ve...

13.11.2020 17:07 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kovid-19 hastalığının bir süre daha bizimle olacağının farkındayız. Nitekim son haftalarda dünya genelinde vaka, hasta ve vefat sayılarında yaşanan tırmanış, bu acı gerçeği hepimize hatırlatmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kovid-19 hastalığının bir süre daha bizimle olacağının farkındayız. Nitekim son haftalarda dünya genelinde vaka, hasta ve vefat sayılarında yaşanan tırmanış, bu acı gerçeği hepimize hatırlatmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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