Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kovid-19 hastalığının bir süre daha bizimle olacağının farkındayız. Nitekim son haftalarda dünya genelinde vaka, hasta ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kovid-19 hastalığının bir süre daha bizimle olacağının farkındayız. Nitekim son haftalarda dünya genelinde vaka, hasta ve vefat sayılarında yaşanan tırmanış, bu acı gerçeği hepimize hatırlatmaktadır.