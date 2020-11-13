Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kovid-19 hastalığının bir süre daha bizimle olacağının farkındayız. Nitekim son haftalarda dünya genelinde vaka, hasta ve...
13.11.2020 17:07 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kovid-19 hastalığının bir süre daha bizimle olacağının farkındayız. Nitekim son haftalarda dünya genelinde vaka, hasta ve vefat sayılarında yaşanan tırmanış, bu acı gerçeği hepimize hatırlatmaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kovid-19 hastalığının bir süre daha bizimle olacağının farkındayız. Nitekim son haftalarda dünya genelinde vaka, hasta ve vefat sayılarında yaşanan tırmanış, bu acı gerçeği hepimize hatırlatmaktadır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel