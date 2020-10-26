Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Güçlü sağlık altyapımız, vakitlice aldığımız tedbirler ve sağlık çalışanlarımızın fedakarlıkları sayesinde diğer...
26.10.2020 14:59 | Son Güncelleme: 26.10.2020 15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Güçlü sağlık altyapımız, vakitlice aldığımız tedbirler ve sağlık çalışanlarımızın fedakarlıkları sayesinde diğer ülkelere göre hamdolsun bu sağlık krizini daha hafif geçiriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Güçlü sağlık altyapımız, vakitlice aldığımız tedbirler ve sağlık çalışanlarımızın fedakarlıkları sayesinde diğer ülkelere göre hamdolsun bu sağlık krizini daha hafif geçiriyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş