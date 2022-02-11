Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Bu süreç içerisinde de ne kırgınlık ne yorgunluk ne bitkinlik olmadığı gibi evde de çalışmalarımı, uluslararası,... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Bu süreç içerisinde de ne kırgınlık ne yorgunluk ne bitkinlik olmadığı gibi evde de çalışmalarımı, uluslararası,...

AA, Zeynep Rakipoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Bu süreç içerisinde de ne kırgınlık ne yorgunluk ne bitkinlik olmadığı gibi evde de çalışmalarımı, uluslararası, ulusal, hepsini yürüttüm."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Bu süreç içerisinde de ne kırgınlık ne yorgunluk ne bitkinlik olmadığı gibi evde de çalışmalarımı, uluslararası, ulusal, hepsini yürüttüm."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title