Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Bu süreç içerisinde de ne kırgınlık ne yorgunluk ne bitkinlik olmadığı gibi evde de çalışmalarımı, uluslararası,...
AA, Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Bu süreç içerisinde de ne kırgınlık ne yorgunluk ne bitkinlik olmadığı gibi evde de çalışmalarımı, uluslararası, ulusal, hepsini yürüttüm."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Bu süreç içerisinde de ne kırgınlık ne yorgunluk ne bitkinlik olmadığı gibi evde de çalışmalarımı, uluslararası, ulusal, hepsini yürüttüm."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel