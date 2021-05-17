Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Aşı faaliyetlerine hız veriyoruz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Aşı faaliyetlerine hız veriyoruz"

Anadolu Ajansı / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (2)

Erdoğan: "(Kovid-19) Aşı faaliyetlerine hız veriyoruz. Öğretmenler başta olmak üzere, riskli grupların tamamının bir an önce aşılanmasını sağlamaya çalışıyoruz."

Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Bundan sonra eskisi kadar kapsamlı ve kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç olmayacağını ümit ediyoruz."

Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Sorumluluk üstlenmeyip, elini taşın altına koymayıp klavye ve ekran silahşorlüğüyle gezenlerin asıl niyetlerinin ve hesaplarının farkındayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) Aşı faaliyetlerine hız veriyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) Aşı faaliyetlerine hız veriyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) Aşı faaliyetlerine hız veriyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) Aşı faaliyetlerine hız veriyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran

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