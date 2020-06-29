Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Amacımız vaka sayısını da vefat sayısını da sıfır noktasına...
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girmesi -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
29.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:58
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girmesi
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (1)
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Kovid-19) Amacımız vaka sayısını da vefat sayısını da sıfır noktasına çekebilmektir. Ülkemizi risk grubundan uzaklaştırmakta kararlıyız."
Kaynak: AA