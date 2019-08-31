31.08.2019 18:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı, şimdi bu millet silahlı ve silahsız insan aracını kendisi üretiyor"

"Parasını ödediğimiz halde uçaklarımız bize teslim edilmiyor"

"Türkiyeyi 3. Dünyanın şamar oğlanı ülkeleri ile karıştıranlar şayet bugüne kadar yanıldıklarını anlamadılarsa bundan sonra onlara bunu göstermek boynumuzun borcudur"

"Yeniden yapılandırma sürecine soktuğumuz ordumuz her zaman kinden daha güçlü ve karalı bir şekilde göreve hazırdır "

Kaynak: İHA