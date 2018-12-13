Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosta Rika Büyükelçisini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosta Rika Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosta Rika Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu takdim etti. Büyükelçisi Fallas'ın mahiyetindeki elçilik çalışanlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tanıtması ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - ANKARA