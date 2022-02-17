Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova'nın bağımsızlık yıl dönümünü kutladı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova'nın bağımsızlık yıl dönümünü kutladı

AA, Ferdi Türkten - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova'nın bağımsızlık yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'nın bağımsızlık yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'nın bağımsızlık yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarımızın olduğu Kosova'nın bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kardeş Kosova halkına huzur, refah ve esenlik diliyor, en kalbi selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Ferdi Türkten - Politika

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