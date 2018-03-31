Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kosova'dakilerin Akıbeti Ne Olduysa Senin Akıbetin de O Olacak" (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ile mücadeleye değinerek, "Şimdi Pensilvanya'ya kaçan da telaşta 'akıbetim ne olacak' diye. Kosova'dakilerin akıbeti ne olduysa senin akıbetin de o olacak. Sen yine beddua seanslarına çık. Uzun adama salla yolla" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Pendik İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede büyük coşkuyla karşılanan Erdoğan, salonu dolduran kalabalığa hitap etti. Yeni yapılan yatırımlar ve Sabiha Gökçen Havalimanı ile ilçenin İstanbul'da önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Erdoğan, "Pendik Belediyemiz sadece son birkaç yılda ilçemize 230 trilyon liralık yatırım yapmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye yatırımı da 688 trilyon liradır. Diğer eserlerle birlikte Pendik son birkaç yılda 1 katrilyon 80 trilyon liralık bir yatırıma kavuşmuştur. Belediyelerimizin ve diğer kamu kurumlarımızın devam eden 44 ayrı yatırımının tutarı ise 5 katrilyon 866 trilyon liradır" şeklinde konuştu.

"Bunlar için aslında bir ofis açıp, bilet paralarını da verip göndermek lazım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi kötüleyerek yurt dışında yaşamaktan söz edenleri eleştirerek, "Cemil Meriç ne diyor; 'Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşanmazlaştıranlardır.' Bugünlerde bazı nankörlerin, bazı köksüzlerin, gözlerini Türk milletine düşmanlığı kör ettiği bazı idraksizlerin, ülkemizi yaşanmaz bulup yurt dışına gitmekten söz ettiklerini duyuyorum. Yıllardır görevlerimiz gereği dünyadaki ülkelerin büyük bölümüne gittik. Hepsi ile ilgili az çok kanaat edindik. Türkiye'de yaşamayı kendilerine yük sayanlar varsa bilsinler ki aradıkları yer bu dünyada değildir. Türkiye'de yaşamaktan usanan biri, ülkemize değil hayata küsmüş demektir. Bunlar için aslında bir ofis açıp, bilet paralarını da verip göndermek lazım. Çünkü bunlar bu ülkeye yük. Bir taşına cümle acem mülkünün feda edildiği dünyayı aydınlatan güneş ile bir tutulan İstanbul'u beğenmeyenin kalbi kurumuş demektir. Tabii biz ülkemizden şikayet edenlerin asıl derdinin merhum Cemil Meriç'in dediği gibi taşı toprağı değil insanı olduğunu çok iyi biliyoruz. Dert başka. Türk milletinin mensubu olmak bizim için şereflerin en büyüğüdür" diye konuştu.

"Batsın sizin kurunuz ya"

Erdoğan, ekonomiye yönelik eleştirilere de sert yanıt vererek, "Birileri 'Yok ekonomi şöyle böyle.' Ne diyorsun ya. Bazıları bakıyorsun diyor ki 'Yok kurda şöyle oldu, bunda böyle olduk.' Batsın sizin kurunuz ya. Biz dimdik yolumuza devam ediyoruz. İnançlıyız, güçlüyüz ve yatırımların ülkesiyiz. Böyle de devam edeceğiz. Şu anda altyapısı ile her şeyi ile yoluna devam eden bir Türkiye var" açıklamalarında bulundu.

"Yanında taşıdığın o Pensilvanya'dakinin uşaklarının hesabını da vereceksin"

Konuşmasında isim vermeden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Biri çıkmış 'ben Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyim' diyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olmak sana bir şey kazandırmıyor ki. Gazi Mustafa Kemal şu anda sağ olsa seni bu partinin başında bir dakika tutmaz. Gazi Mustafa Kemal yerli idi, milli idi. Sen yerli de değilsin, milli de değilsin, gayri millisin. Kalkıp bizim yerliliğimiz, milliğimiz üzerinden spekülasyon yapıyor. Şu anda mahkemedesin, hesabını vereceksin. 'Ben Pensilvanya'dakinin siyasi ayağıymışım' göreceksin kim siyasi ayağı. Yanında taşıdığın o Pensilvanya'dakinin uşaklarının hesabını da vereceksin. Onlarla nasıl bir profil oluşturduğunuz da hesabını vereceksiniz. Odalarınızda ne tür oyunlar kurduğunuzun hesaplarını vereceksiniz. Yıllarca bu ülkeyi sahte korkularla, içi boş tehditlerle, devşirilmiş kadrolarla oyaladılar."

"Kosova'dakilerin akıbeti ne olduysa senin akıbetin de o olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile mücadeleye de değinerek, "Şimdi Pensilvanya'ya kaçan da telaşta 'akıbetim ne olacak' diye. Kosova'dakilerin akıbeti ne olduysa senin akıbetin de o olacak. Sen yine beddua seanslarına çık. Uzun adama salla yolla. Benim Allah'ım var senin neyin var bilemem. Biz bu milletin duaları ile ayaktayız. Öyle zannediyorum ki sen Hansların, Georgeların duaları ile ayakta kalmaya çalışıyorsun. Bu mücadele sıradan bir mücadele değil. Sen bu ümmeti böldün, bu milleti parçaladın. Bu milleti parçalayanlara bu milletin ahı er ya da geç tutacaktır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL