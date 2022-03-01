Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kosova'da FETÖ'yle mücadele) Demokrasimize kasteden, 251 vatandaşımızı alçakça şehit eden terör örgütünün varlığının...
AA, Mümin Altaş - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kosova'da FETÖ'yle mücadele) Demokrasimize kasteden, 251 vatandaşımızı alçakça şehit eden terör örgütünün varlığının sonlandırılması büyük önem arz ediyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Kosova'da FETÖ'yle mücadele) Demokrasimize kasteden, 251 vatandaşımızı alçakça şehit eden terör örgütünün varlığının sonlandırılması büyük önem arz ediyor"
AA / Mümin Altaş - Politika