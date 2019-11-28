Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Büyükelçisini kabul etti

28.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Büyükelçisi İlir Dugolli'yi kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki törende, Kosova Büyükelçisi İlir Dugolli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Dugolli'nin eşi ve bazı büyükelçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA