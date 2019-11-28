Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Büyükelçisini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Büyükelçisi İlir Dugolli'yi kabul etti.

28.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Büyükelçisini kabul etti

Recep Tayyip Erdoğan, Büyükelçisi İlir Dugolli'yi kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki törende, Kosova Büyükelçisi İlir Dugolli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Dugolli'nin eşi ve bazı büyükelçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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