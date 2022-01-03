Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KOSGEB'in hızlı destek programı) Amacımız bu programla 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi istihdama... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KOSGEB'in hızlı destek programı) Amacımız bu programla 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi istihdama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KOSGEB'in hızlı destek programı) Amacımız bu programla 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi istihdama dahil etmektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KOSGEB'in hızlı destek programı) Amacımız bu programla 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi istihdama dahil etmektir."

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz.'

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiçbir vatandaşımızı fiyat artışlarının yükü altında bırakmadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir vatandaşımızı fiyat artışlarının yükü altında bırakmadık.

AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title