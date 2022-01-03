Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KOSGEB'in hızlı destek programı) Amacımız bu programla 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi istihdama...
AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KOSGEB'in hızlı destek programı) Amacımız bu programla 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi istihdama dahil etmektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KOSGEB'in hızlı destek programı) Amacımız bu programla 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi istihdama dahil etmektir."
AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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