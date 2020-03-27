Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadelede yeni tedbirleri açıkladı: (3) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede alınan tedbirleri açıklayarak, Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede alınan tedbirleri açıklayarak, Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır. Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir. Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır. Piknik alanları, ormanlar, ören yerleri gibi alanlar hafta sonları kapalı olacak, hafta içi de buralarda hiçbir şekilde toplu olarak bir arada bulunulamayacaktır. Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde kontrollü olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaktır. Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir." dedi.

Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri açıkladı.

Bugün Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda aldıkları yeni tedbir paketini hayata geçirmeyi kararlaştırdıklarını belirten Erdoğan, hepsinin de milletin sağlığı, huzuru, güvenliği ve geleceği için uygulanacak bu tedbirleri maddeler halinde şöyle sıraladı:

"Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır.

Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir.

Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır.

Piknik alanları, ormanlar, ören yerleri gibi alanlar hafta sonları kapalı olacak, hafta içi de buralarda hiçbir şekilde toplu olarak bir arada bulunulamayacaktır.

Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde kontrollü olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaktır.

Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.

Tüm illerimizde valilerimizin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak alınan tedbirlerin takibi yapılacak, gerektiğinde o şehre mahsus ilave tedbirler de yine burada kararlaştırılacaktır.

Asıl önemli olan yere geliyorum. Bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirlerimiz olmak üzere 30 büyükşehirimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı uygulamaya geçmiştir. 30'un dışındakileri şimdilik saymıyorum. Sadece 30 büyükşehri sayıyorum. Buralarda titizlikle bunun uygulanmasına geçilecektir. Dolayısıyla bu 30 büyükşehrimizin valisi bu kararlılığı uygulamada alttaki kurullarıyla birlikte gösterecektir."

Erdoğan, ev ve iş yeri dahil her ortamda sosyal mesafeye dikkat ederek, toplu taşıma araçlarını zorunlu olmadıkça kullanmayarak, alışveriş ihtiyacı dışında sokağa çıkmayarak, temizliğe hassasiyet göstererek tedbirlerin etkinliğinin artırılmasının şart olduğunu kaydetti.

"Gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz"

Milletten sabır, fedakarlık ve dirayet beklediklerini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şayet bu tedbirlerin daha ileri noktalara ulaşmasını istemiyorsak gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz. Ne demek gönüllü karantina, yani evimizden çıkmayacağız. Dünyada kurallara uyduğumuzda nasıl kısa sürede başarıya ulaşacağımızın da kurallara uymadığımızda nasıl büyük felaketlerle karşılaşacağımızın da örnekleri mevcuttur. Bakınız şu anda Amerika'nın geldiği durum ortada. Öyleyse bizler Türkiye olarak şu anda bulunduğumuz konumu çok daha olumsuz bir neticeye taşımamamız gerekir. Hep ifade ettiğim gibi bu süreci en kısa sürede ve en az hasarla atlattığımızda önümüde aydınlık bir gelecek bizi bekliyor. Türkiye bu hastalığı yenebilecek güce ve imkana, milletimizle alınan tedbirleri hassasiyetle uygulayacak dirayete sahiptir. Rehavete ve paniğe kapılmadan dikkatle ve sabırla atacağımız her adım bizi bu tehditten biraz daha uzaklaştıracaktır. Kendimizin ve evlatlarımızın geleceği için lütfen evde kalalım, kurumlarımızın açıkladığı tedbirleri dikkatle uygulayalım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilim insanlarının tavsiyelerine kulak verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir/Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir" dizelerini söyleyerek, bunların unutulmaması gerektiğini söyledi.

(Bitti)

Kaynak: AA