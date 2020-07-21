Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Koronavirüsle mücadele) Bugüne kadar 136 ülke ve 4 uluslararası kuruluşun...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılını değerlendirdi.
21.07.2020 16:41 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılını değerlendirdi. (7)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Koronavirüsle mücadele) Bugüne kadar 136 ülke ve 4 uluslararası kuruluşun sağlık malzemesi desteği talebini karşıladık."
Kaynak: AA