Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Koronavirüsle mücadele) Bugüne kadar 136 ülke ve 4 uluslararası kuruluşun... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılını değerlendirdi. (7) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Koronavirüsle mücadele) Bugüne kadar 136 ülke ve 4 uluslararası kuruluşun sağlık malzemesi desteği talebini karşıladık." Kaynak: AA