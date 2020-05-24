Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs salgını süreci, küresel tehditler karşısında uluslararası...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs salgını süreci, küresel tehditler karşısında uluslararası kurumların işe yararlılığının ve güvenilirliğinin daha derin şekilde sorgulanmasına yol açtı.
24.05.2020 21:21 | Son Güncelleme: 24.05.2020 21:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs salgını süreci, küresel tehditler karşısında uluslararası kurumların işe yararlılığının ve güvenilirliğinin daha derin şekilde sorgulanmasına yol açtı."
Kaynak: AA