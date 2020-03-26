Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs salgını G20'nin iş birliği ve uzlaşı ruhunun önemini bir kez... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs salgını G20'nin iş birliği ve uzlaşı ruhunun önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs salgını G20'nin iş birliği ve uzlaşı ruhunun önemini bir kez daha ortaya koymuştur." Kaynak: AA