Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs salgını G20'nin iş birliği ve uzlaşı ruhunun önemini bir kez...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs salgını G20'nin iş birliği ve uzlaşı ruhunun önemini bir kez daha ortaya koymuştur.
26.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 26.03.2020 19:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs salgını G20'nin iş birliği ve uzlaşı ruhunun önemini bir kez daha ortaya koymuştur."
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Kaynak: AA