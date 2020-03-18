Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Koronavirüs) Günlük hayatı durma noktasına getiren böyle bir sürecin pek...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronovirüsle Eşgüdüm Toplantısında açıklamalarda bulundu.
18.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:45
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronovirüsle Eşgüdüm Toplantısında açıklamalarda bulundu. (1)
Kaynak: AA