Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona virüsü atlattı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a son iki günde yapılan PCR testlerinin sonucu negatif çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a son iki günde yapılan PCR testlerinin sonucu negatif çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Şubat'ta başta ses kısıklığı olmak üzere bazı semptomlar göstermesi üzerine yapılan Covid-19 test sonucu pozitif çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a son iki gündür yapılan PCR testlerinin sonucu negatif çıktı.
(Cem Güney Kılıç/ İHA)
İhlas Haber Ajansı - Güncel