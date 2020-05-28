Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona virüsle ilgili yeni kararları açıkladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona virüsle ilgili yeni kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona virüsle ilgili yeni kararları açıkladı
28.05.2020 21:07 | Son Güncelleme: 28.05.2020 21:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılmıştır. İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibari ile normal mesaiye başlayacak. 65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması devam edecek. 20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 1 Haziran'dan itibaren restoran, kafe, pastahane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler ile plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde faaliyete geçebilecek. Açık havada konserleri başlayabilecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulundu. Erdoğan, "Ülkemizde yaşadığımız sınamaların bir kısmı kendi iç dinamiklerimizle ilgili olmakla birlikte bazıları da küresel düzeyde yaşanan gelişmelerin yansımasıdır. Korona virüs salgını küresel düzeydeki işte bu sınamalardan biridir. Hamd olsun milletimizin verdiği destekle bu süreci hem sağlık hizmetlerimizle hem diğer tedbirlerimizle en az sıkıntıyla geçiren ülkelerin başında geliyoruz. Sadece ülke içindeki insanımıza sahip çıkmakla kalmadık. 126 farklı devletten 75 bin vatandaşımızı 365 uçak 34 karayolu ve 10 deniz yolu seferiyle ülkemize getirdik. Nerede olursa olsun hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Bunun yanında ülkemizden yardım veya ürün talep eden 135 ülkeden 100'üne cevap vermeyi başardık. Salgın sürecinde dünya genelinde 246 misyonumuzla yurt dışındaki vatandaşlarımız ve muhatap ülkeler nezdinde çok güçlü bir koordinasyon sağladık. Ülkemiz içinde ise 65 yaş üstü büyüklerimiz ile 20 yaş altı evlatlarımız başta olmak üzere getirdiğimiz kısıtlamalara hassasiyetle riayet eden tüm vatandaşlarımıza şahsım ailem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

"Salgını kontrol altında tutuyoruz"

Salgının kontrol altında tutulduğunu söyleyen Erdoğan, "Aldığımız tedbirler sayesinde yeni hasta sayımız ile yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı hasta sayımız sürekli azalıyor. Testleri yaygınlaştırarak takipleri tavizsiz sürdürerek salgını kontrol altında tutuyoruz. Hastalığın tedavisinde ihtiyaç duyulan ilaçların ve cihazların üretimi konusunda da epeyce mesafe kat ettik. Yurt dışı teminin ve özel sektörün desteğinin yanı sıra milli savunma bakanlığı ilaç fabrikaları da üretime başladı. Aynı şekilde solunum cihazı üretimini de hem özel sektör hem makine ve kimya enstitüsü kurumumuz vasıtasıyla sürdürüyoruz. Şu ana kadar ürettiğimiz 3 bin 626 solunum cihazının bin adedini de ihraç etti. Makine ve kimya enstitüsü kurumumuz üretim kapasitemizin artmasına büyük katkı sağlayan maske cihazı ile termal kamera imalatına da başladı. Dikkatle takip ettiğimiz tüm bu gelişmeler bize yeni normal dediğimiz süreçte gerek adımları atmamızı sağladı" ifadelerini kullandı.

"Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılmıştır"

Şehirlerarası seyahat sınırlamasının 1 Haziran itibari ile tamamen kaldırılacağını belirten Erdoğan, "Yaklaşık 1 aydır normalleşme takvimimizde yer alan hususları gelişmeleri yakından takip ederek her hafta peyderpey açıklıyoruz. Bu hafta itibari ile aldığımız yeni kararlar şunlardır. Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılmıştır. Gelişmeleri takip ederek olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz" diye konuştu.

"Kamu personeli 1 Haziran itibari ile normal mesaiye başlayacak"

Erdoğan, "İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibari ile normal mesaiye başlayacaklar. Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı da buna uygun şekilde 1 Haziran'da açılacak. Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan ve takibi yapılan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları kurumlarınca değerlendirecek" dedi.

"65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması devam edecek"

Sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin Erdoğan şunları kaydetti: "Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz. 65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve Pazar günleri 14.00 ile 20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek. Esnaf ve sanatkar olarak işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında bulunabilecek."

"20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz"

Erdoğan, "20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz ve 0-18 yaş grubunun tamamı Çarşamba ve Cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak. Yani ikili sistem yok. Artık bunu teke indiriyoruz."

"Restoran, kafe, pastahane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler hizmet vermeye başlayacak"

Belli kurallar çerçevesinde bazı işletmelerin hizmet veremeye başlayacağını duyuran Erdoğan, "1 Haziran tarihi itibari ile restoran, kafe, pastahane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahlinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır. Sadece kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi değildir. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek. Gelişmelere göre hem kapsamı hem saati ayrıca değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

"Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde faaliyete geçebilecek"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri, hayvan satış yerleri 1 Haziran'da onlar da açılıyor. Hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır. Spor tesisleri ile içlerindeki tesisler gece 24.00'e kadar hizmet verebilecektir. Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır. Sürücü kursları ve benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek. Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecek. Yani bağlı oldukları kurumlar onların kendi iç şartlarını belirleyecektir."

"Açık havada konserleri başlayabilecek"

Erdoğan, "Açık havada oturma yeri olan yerlerdeki konserler yine saat 24.00 ile sınırlı olmak üzere başlayabilecek. Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılı açıklamaları ilgili kurumlarımız kamuoyuyla paylaşacaktır. Yeni normal normal düzeninde maske, mesafe, temizlik bu hususları aman ihmal etmeyelim. Muhakkak maskeyle dolaşalım, fiziki mesafeye ve temizliğe muhakkak dikkat edelim" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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