Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Korona virüs salgını, uygulamaya koyduğumuz tedbirlerden etkilenen kesimler başta olmak üzere hepimizin hayatında çeşitli...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Korona virüs salgını, uygulamaya koyduğumuz tedbirlerden etkilenen kesimler başta olmak üzere hepimizin hayatında çeşitli zorluklara yol açtı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Korona virüs salgını, uygulamaya koyduğumuz tedbirlerden etkilenen kesimler başta olmak üzere hepimizin hayatında çeşitli zorluklara yol açtı. Sağlık altyapımız sayesinde kimi ülkelerde görülen felaketleri yaşamadık. Salgınla mücadele en önemli araçlardan biri olan aşılamada oldukça ileri seviyedeyiz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı