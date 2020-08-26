Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Korkunun ecele faydası yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye Akdeniz'de de, Ege'de, Karadeniz'de de hakkı olanı alacaktır"

"Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir"

"Malazgirt zaferi Avrupa'nın hesaplarını alt üst etmiştir"

"Bizans'ın varisliğine bile layık olamayanların bugün yine arkalarına Avrupalılara alarak haksızlık, hukuksuzluk, korsanlık peşinde koşmaları tarihten ibret alamadıklarını işaretidir"

"Daha bir asır önce Anadolu'yu perişan bir şekilde terk etmek zorunda kalanların Ege'de sahte kabadayılık peşinde koşması, 'Mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir"

"Biz nasıl kimsenin toprağına, egemenliğine göz dikmiyorsak, kendimize ait olandan da asla taviz vermeyeceğiz"

"Muhattaplarımıza kendilerine çeki düzen vermeye, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz"

Kaynak: İHA