Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Körfez bölgesinde yanlış anlaşılmaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Körfez bölgesinde yanlış anlaşılmaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Körfez bölgesinde yanlış anlaşılmaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu ve Güneydoğu Anadolu...

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Körfez bölgesinde yanlış anlaşılmaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin üzerinden terörün karanlık gölgesi kalktıkça yatırımlar katlanarak artacaktır"

"Bu mandacılara rağmen ülkemizi büyütmeye, güçlendirmeye, bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı yapmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Körfez bölgesinde yanlış anlaşılmaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Körfez bölgesinde yanlış anlaşılmaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Körfez bölgesinde yanlış anlaşılmaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz

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