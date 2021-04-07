Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) İçinde açık darbe tehdidi olan malum bildiriye onlardan çok daha sıkı bir şekilde sarılıyor.
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) İçinde açık darbe tehdidi olan malum bildiriye onlardan çok daha sıkı bir şekilde sarılıyor.

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (3)

Erdoğan: "Türkiye'nin tek başına salgın tedbirlerini gevşetmesi, hatta tek başına salgını tümüyle yenmesi önemli değildir. Aslolan, yakın insani ve ticari ilişki içinde olduğumuz coğrafyalar başta olmak üzere, dünyadaki genel iyileşmenin gerisinde kalmamak, hatta mümkünse önünde gitmektir."

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu) İçinde açık darbe tehdidi olan malum bildiriye onlardan çok daha sıkı bir şekilde sarılıyor.
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu) İçinde açık darbe tehdidi olan malum bildiriye onlardan çok daha sıkı bir şekilde sarılıyor.
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu) İçinde açık darbe tehdidi olan malum bildiriye onlardan çok daha sıkı bir şekilde sarılıyor.
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu) İçinde açık darbe tehdidi olan malum bildiriye onlardan çok daha sıkı bir şekilde sarılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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