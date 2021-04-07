Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konya'da bizim Türk yıldızları olarak bildiğimiz uçaklarımızdan biri düştü ve pilotumuz şehit oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Kürşat Ayvatoğlu olayına değindi: Yanlışı savunmuyor, gereğini yapıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konya'da bizim Türk yıldızları olarak bildiğimiz uçaklarımızdan biri düştü ve pilotumuz şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine sabırlar diliyorum"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı