Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konya'da bizim Türk yıldızları olarak bildiğimiz uçaklarımızdan biri düştü ve pilotumuz şehit oldu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konya'da bizim Türk yıldızları olarak bildiğimiz uçaklarımızdan biri düştü ve pilotumuz şehit oldu.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Kürşat Ayvatoğlu olayına değindi: Yanlışı savunmuyor, gereğini yapıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Kürşat Ayvatoğlu olayına değindi: Yanlışı savunmuyor, gereğini yapıyoruz
Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler
Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konya'da bizim Türk yıldızları olarak bildiğimiz uçaklarımızdan biri düştü ve pilotumuz şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine sabırlar diliyorum"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Konya'da bizim Türk yıldızları olarak bildiğimiz uçaklarımızdan biri düştü ve pilotumuz şehit oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Konya'da bizim Türk yıldızları olarak bildiğimiz uçaklarımızdan biri düştü ve pilotumuz şehit oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Konya'da bizim Türk yıldızları olarak bildiğimiz uçaklarımızdan biri düştü ve pilotumuz şehit oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Konya'da bizim Türk yıldızları olarak bildiğimiz uçaklarımızdan biri düştü ve pilotumuz şehit oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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