Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konya Bisiklette Örnek Bir Şehir"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konya Bisiklette Örnek Bir Şehir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Konya Bisiklette Örnek Bir Şehir'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni" kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yatırımlarının toplu açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni" kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yatırımlarının toplu açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde 10 millet bahçesi ile 3 şehirde atık su arıtma, bir şehirde içme suyu arıtma tesisinin açılışını yaptıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ilçedeki atık getirme merkezlerinin ve Konya Kulu ile birlikte Antalya Kaş, İstanbul Pendik, Muğla Seydikemer ilçelerinde yapımı tamamlanan bisiklet yollarının da resmi açılışının gerçekleştirildiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylece toplamda 814 milyon lirayı bulan millet bahçesi, atık su arıtma tesisi, atık getirme tesisi ve bisiklet yolunun halkın istifadesine sunulmuş olduğunu dile getirerek, Muğla'daki 37 mavi bayraklı halk plajı, Köyceğiz ve Dalyan'da 38 korunan alan, Muğla Gökova, Konya Beyşehir, Samsun Kızılırmak'ta 120 koruma izleme alanı ile Kastamonu'da doğu çınarı ve Mersin'de zeytin olarak 84 anıt ağacıyla ilgili çalışmaların resmi açılışının da bu törenle gerçekleştirildiğini söyledi.

KESİNTİSİZ BİSİKLET YOLLARI YAPILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlarımızın sağlıklarını korumak ve trafik yükünü azaltmak için bisiklet kullanımını teşvik ediyoruz; tıpkı Konya gibi. Konya bu noktada hakikaten bir örnek. Giderek yaygınlaştırdığımız bisiklet yolları sayesinde bu aracı tercih eden insanlarımıza kesintisiz ulaşım imkanı sağlıyoruz. Hazırlıklarını sürdürdüğümüz Türkiye Bisiklet Yolu Master Planını tamamladığımızda Avrupa bisiklet ağı ile ülkemizi bütünleştirmiş olacağız. Planın tamamlanan güzergahları ile ilgili uygulama projelerinin önemli bir kısmını bu yaz aylarına yetiştirmeye gayret edeceğiz. Proje tamamlandığında Edirne'den bisiklete binen bir vatandaşımız Hakkari'ye kadar güvenli ve konforlu kolay bir şekilde gidebilecektir. " dedi.

BEYŞEHİR GÖLÜ KENARINDAN CANLI BAĞLANTI YAPILDI

Toplu açılış törenine Konya'dan bağlantı Beyşehir Gölü kenarından yapıldı. Buradaki programa Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Tahir Akyürek, AK Parti Konya Milletvekilleri Gülay Samancı, Selman Özboyacı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Beyşehir Gölü'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hayalet ağ temizleme çalışmalarının ilk etabının tamamlandığını, kalan 1. 400 hayalet ağın çıkarılması için çalışmalar yapıldığını belirtti. Usta, Konya'da aynı zamanda 550 kilometre bisiklet yolu bulunduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya'ya her zaman verdikleri destek nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konya Bisiklette Örnek Bir Şehir" - Haberler
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