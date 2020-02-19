Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Kontrollü darbe...', doğru kontrol sizde ama başaramadınız"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Kontrollü darbe...', doğru kontrol sizde ama başaramadınız"

Ak Parti Grup Toplantısı salonu ve katılımcılardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu.

19.02.2020 12:26 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Ak Parti Grup Toplantısı salonu ve katılımcılardan görüntüler

'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Kontrollü darbe...', doğru kontrol sizde ama başaramadınız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargının FETÖ'nün tasallutundan kurtarılabilmesi için verilen mücadeleyi değersiz hale getirmeye ve hatta tam tersi göstermeye çalışan herkes hükmen FETÖ'cüdür"

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Kontrollü darbe...', doğru kontrol sizde ama başaramadınız"
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