04.09.2019 16:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kongre salonlarımıza bayrağımızı asmayan teröristlere ödettiğimiz bedeller ortadadır. İçeriden ya da dışarıdan operasyon yapmak isteyenlere gereken cevabı vermeye devam edeceğiz"

-"Bizler vatanını bayrağını, ve istiklalini koruyabilmek için çetin imtihanlardan geçmiş bir milletin mensuplarıyız"

-"Sivas'ın gönlünde nifak değil birlik duyguları yer bulur. Bu şehirde karşılık bulamayan bir siyasi hareketin ülkenin tamamında başarıya ulaşması mümkün değildir"

-"Burada manda ve himaye asla kabul olunamaz kararının alınmasıyla milli mücadelemizin gayesi bütün dünyaya ilan edildi"

-"Türkiye manda tartışmalarını Sivas'ta kapattı ama bazı zihinlerde bu özlem hep devam etti. Bugün de bazılarının başka davaların sözcülüğüne soyunduğunu üzüntüyle görüyoruz. Siyaset başkadır, ülkenin menfaatleri başkadır"

-"Misak-ı Milli'nin ne olduğunu bilmeyen biliyor olsa da kendisine biçilen misyon gereği bu gerçeğin üstünü örtmeye çalışanları da aynı kervana dahil etmemiz gerekiyor"

SİVAS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kongre Binası Bahçesi'nde düzenlenen Sivas Kongresi'nin 100. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu.

Kaynak: İHA