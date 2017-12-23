Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongre Öncesinde Halka Hitap Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongre Öncesinde Halka Hitap Etti

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkari'de halkı selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Vatandaşlardan görüntüler HAKKARİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari 6. Olağan Kongre öncesinde halka hitap etti.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkari'de halkı selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Vatandaşlardan görüntüler HAKKARİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari 6. Olağan Kongre öncesinde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşte bir olduk, Kudüs olduk; bir olduk, gördüğünüz gibi Birleşmiş Milletlerde 128'e 9 olduk ve o 9'un içinde bakıyorsunuz 15 bin nüfuslu bir ülke var, bakıyorsunuz 21 bin nüfuslu, 50 bin nüfuslu bir ülke var. Demek ki dolarlarla, demek ki korkuyla iradeler satın alınmaz."

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