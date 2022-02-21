Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden ayrıldı - Haberler

Haberler

HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarını tamamlamasının ardından Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarını tamamlamasının ardından Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde temaslarını tamamlamasının ardından Senegal'e gitmek üzere ülkeden ayrıldı. Erdoğan, havalimanında Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal ziyareti sırasında bir Türk firması tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Dakar Olimpik Stadyumu'nun açılış törenine, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve davetli diğer ülkelerin devlet başkanlarıyla birlikte katılacak. Bu kapsamda katılımcı ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanan Erdoğan, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nin yeni binalarının resmi açılışını da gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal temaslarını tamamladıktan sonra Gine Bissau'yu ziyaret edecek.

(İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Senegal, Kongo, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title