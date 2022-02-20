Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde resmi törenle karşılandı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde resmi törenle karşılandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde resmi törenle karşılandı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde resmi törenle karşılandı

KİNŞASA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere TSİ 18.25'de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, Erdoğan askeri kıtayı selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti kapsamında, Tshisekedi ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. İki ülke arasında imzalanacak anlaşmaların imza törenine de katılacak olan Erdoğan, iki liderin ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde resmi törenle karşılandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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