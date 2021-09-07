Son dakika! Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi: "Türkiye ve Kongo arasındaki iş birliği ve dostane ilişkiler daha da güçlenecektir"

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile ortak basın toplantısı düzenledi.