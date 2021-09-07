Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Süratle Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin bizler her alanda yanında olacağız"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Süratle Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin bizler her alanda yanında olacağız"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile ortak basın toplantısı düzenledi. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Süratle Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin bizler her alanda yanında olacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Süratle Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin bizler her alanda yanında olacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Süratle Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin bizler her alanda yanında olacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Süratle Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin bizler her alanda yanında olacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Süratle Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin bizler her alanda yanında olacağız" - Haberler
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