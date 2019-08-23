Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konforlu dünyalarından bize ahkam kesenlerin sözüne göre hareket edecek...
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı...
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne katıldı.
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Erdoğan: "Türkiye vatandaşlarından şehitler verirken, kendi konforlu dünyalarından bize ahkam kesenlerin sözüne göre hareket edecek değiliz"
Erdoğan: "Ülkemizin güvenlik öncelikleri neyi gerektiriyorsa milletimizin geleceği için hangi adımı atmamız icap ediyorsa ona göre davrandık, ona göre davranacağız. Eğer S400 almamız gerekiyorsa onun için aldık."