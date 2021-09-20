Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı otele giriş yaptı

NEW YORK BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkish Amerikan National Steering Commitee organizesi de düzenlenen programa katıldıktan sonra kalacağı otele giriş yaptı.