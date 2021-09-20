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Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı otele giriş yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Genel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı otele giriş yaptıNEW YORK BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkish Amerikan National Steering Commitee organizesi de düzenlenen programa katıldıktan sonra kalacağı otele giriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı otele giriş yaptı

NEW YORK BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkish Amerikan National Steering Commitee organizesi de düzenlenen programa katıldıktan sonra kalacağı otele giriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı otele giriş yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı otele giriş yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı otele giriş yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı otele giriş yaptı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı otele giriş yaptı - Haberler
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