Cumhurbaşkanı Erdoğan, komuta kademesi ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, komuta kademesi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye sınırında bulunan Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı telefonla arayarak komutanlarla konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, komuta kademesi ile telefonda görüştü
05.06.2020 18:36 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye sınırında bulunan Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı telefonla arayarak komutanlarla konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, KKK'nın Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek operasyonlar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla Bakan Akar'ı arayarak komutanlara hitap etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte harekat merkezini ziyaret ettiklerini belirtti.

Türk askerinin gösterdiği başarı ve performanstan dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizleri tebrik etmek, kutlamak, hele hele terörle mücadelede ortaya koyduğunuz performansı milletim adına alkışlamak benim bir görevimdir. Daha ileriye gidiyorum, şuanda gerek Irak'ın kuzeyindeki gelişmeler, gerek Barış Pınarı Harekatı'ndaki gelişmeler, bunun yanında İdlib'deki gelişmeler, şuanda son duruma baktığımız zaman Libya'daki eğiticilerimiz, onların oradaki performansı, Libyalı kardeşleri ile verdikleri mücadele ve bu mücadelede gelinen nokta bir dayanışmanın, ortaya koyduğumuz performansın ne denli üst düzeyde olduğunu göstermiştir. Sizleri şahsım, milletim adına en kalbi duygularla tebrik ediyorum. Bu birliğimiz, beraberliğimiz ve dayanışmamız, inanıyorum ki, dünyayı ülkemize karşı hayran bırakacak, NATO içindeki durumumuzu çok daha güçlü hale getirecektir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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